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ليبيا: المجلس الرئاسي يدعو إلى تجنيب البلاد أتون الحرب

ليبيا: المجلس الرئاسي يدعو إلى تجنيب البلاد أتون الحرب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المجلس الرئاسي الليبي جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار ليبيا، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة.

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فقد أكد المجلس الرئاسي الليبي السير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مشددا على عدم التفريط فيما تحقق من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: إن "الهجوم على طرابلس انتهى، معلنا عن قرارات اتخذتها حكومته أبرزها ملاحقة المتورطين في أحداث العاصمة".

تأتي هذه التصريحات، فيما تشهد العاصمةَ الليبية حاليا هدوءًا نسبيا بعد اشتباكات عنيفة بين ميليشيات متناحرة أوقعت عشراتِ القتلى والجرحى.

يتزامن ذلك مع عدد من الدعوات الدولية والإقليمية لتجنب العنف وإطلاق حوار حقيقي بين الأطراف يَنزع فتيل الأزمة العاصفة بالبلاد.

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