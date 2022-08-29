شؤون فلسطينية

مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة

مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
التحق، اليوم الإثنين، مليون و385 ألف طالب وطالبة، بمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 911 ألفا و100 طالب، موزعين على ألفين و333 مدرسة، وفي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 339 ألفا و100 طالب موزعين على 375 مدرسة، وفي المدارس الخاصة 134 ألفا و800 طالب ويبلغ عددها 484 مدرسة.

ويصل عدد المعلمين الإجمالي إلى 73 ألفا و900 معلم/ة، موزعين على 52 ألفا و400 في المدارس الحكومية، و11 ألفا و200 معلم/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و300 معلم/ة في المدارس الخاصة.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم على العام الدراسي الجديد تسمية "عام سيادية التعليم في القدس"، تعبيرا عن التزام الكل الفلسطيني بالذود عن هوية وروح ومضامين التعليم في القدس، وحمايته من (الأسرلة) وكي الوعي وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا.

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