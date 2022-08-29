أبو مذكور يكشف لـ "دنيا الوطن" موعد بدء موسم العمرة وتعويض معتمري الحقائب المحترقة

وأضاف أبو مذكور في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "تواصلنا مع الخطوط الجوية الفلسطينية لإعطائنا الأسعار الخاصة بنقل المعتمرين من معبر رفح إلى مطار القاهرة برًا، وإلى المملكة العربية السعودية جوًا، وبناءً على ذلك سيتم ترتيب برامج العمرة وأسعارها التي سيعلن عنها قريبًا تحت إشراف ورعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.





ورجّح بأنه من المتوقع بدء رحلات العمرة في أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل.



وبشأن ملف حقائب المعتمرين التي احترقت بالكامل في منطقة سبيكة بمدينة العريش المصرية، صرّح أبو مذكور بأنه سينتهي الأسبوع الجاري من خلال تعويضهم، مضيفًا أن التعويض سيكون من الناقل البري والجوي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والخطوط الجوية الفلسطينية.





وكانت السلطات المصرية أبلغت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن حقائب مئات الفلسطينيين العائدين إلى القطاع احترقت بمدينة العريش المصرية في نيسان/ إبريل الماضي بعد أدائهم مناسك العمرة، نتيجة ماس كهربائي تسبب في حريق شاحنة كانت تحمل الحقائب.





خاص دنيا الوطن - عبد الحي الحسينيتحدث رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة، عوض أبو مذكور، بخصوص الترتيبات الأخيرة لموسم العمرة القادم، قائلًا: "سينتهي تخطيط الشركات وتأهيلها يوم 31 آب/ أغسطس الجاري، وستبدأ الشركات بتصديق عقود العمرة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية".