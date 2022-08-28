"يواجه خطر الموت".. الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من صور الأسير العواودة

رام الله - دنيا الوطنأعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته للصور التي وصفها بـ"المروعة" التي نشرت للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما.وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، مساء يوم الأحد، إن الأسير عواودة المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون اتهام، أصبح يواجه خطر الموت الوشيك، وما لم يتم اتهامه، يجب الإفراج عنه فورا.وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت: إن صور الأسير عواودة التقطتها زوجته ووالده، وتحمل في تفاصيلها جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وجهاز المخابرات الإسرائيلي المصر على قتله، وهذه الصور كفيلة بأن يصحى ضمير العالم لمحاسبة دولة الاحتلال.