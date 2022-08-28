حراك المعلمين الموحد يجمّد إضرابه ويعطي فرصة للحكومة لإثبات نواياها

رام الله - دنيا الوطنأعلن حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية عن تجميد الإضراب العملي والإداري ( عدم افتتاح العام الدراسي 2022/2023 ) حتى إشعارٍ آخر، لإعطاء الحكومة فرصة لإثبات حسن نواياها لحين نزول الرواتب.وقال الحراك في بيان له مساء اليوم الأحد، إن الإضراب سيجمد وسيستقبل المعلمون الطلبة بشكل طبيعي "كي يثبتوا للقاصي والداني أنهم موطن الكرم، إلى أن تثبت الجهات الرسمية حسن نواياها".وأكد الحراك أنه "لا ينظر إلى الفتات الذي أتى به الإتحاد مؤخراً كإنجاز، إنما بعض حقوقنا ردت إلينا، حيث كان قسم كبير منها وهمي للاستهلاك الإعلامي، وعليه فإننا سنتمسك بحقنا المشروع بممارسة الفعاليات مهما كان شكلها حتى تحقيق كامل المطالب، لا سيما ما يخص إخواننا المتقاعدين أيضاً، حيث وردنا من مصدر موثوق أن لا راتب كامل لهذا الشهر".