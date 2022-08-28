شؤون فلسطينية

الطيراوي يصدر توضيحاً بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال (أبو عمار)

الطيراوي يصدر توضيحاً بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال (أبو عمار)
الرئيس الراحل ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
نفى توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس لجنة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، مساء اليوم الأحد، ما تناقلته المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول معلومات حصرية وسرية حول أشخاص لهم علاقة باغتيال عرفات.

وقال الطيراوي في تصريح له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه لا أحد يملك معلومات صحيحة ولا حصرية ولا سرية بهذا الخصوص، حيث أن لجنة التحقيق التي يرأسها لم تنته بعد من التحقيق، ولم تتوصل بعد لنتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة حول جريمة الاغتيال.

وأوضح بأن اللجنة ستقدم التقرير حول نتائج التحقيق للرئيس عباس، واللجنة المركزية للحركة، بعد الوصول إلى الحقيقة الدامغة في قضية اغتيال الرئيس عرفات.

ودعا الطيراوي جماهير الشعب الفلسطيني، ووسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الحذر والدقة، واستقاء المعلومة من مصدرها، لتجنب إحداث بلبلة في الشارع الفلسطيني لما لهذه القضية من حساسية وانعكاسات على المستوى الاجتماعي والوطني والسياسي.

ووعد بمواصلة التحقيق بشكل مهني ومسؤول لحين الوصول إلى الحقيقة التامة والأكيدة، ليتسنى لشعبنا محاكمة المجرمين في المحاكم الفلسطينية بالشكل القانوني السليم، وإنزال العقوبة التي يستحقونها بهم.

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