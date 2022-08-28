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السعودية تعلن بدء الحجز لأداء مناسك العمرة

السعودية تعلن بدء الحجز لأداء مناسك العمرة
موسم العمره
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل لحجوزات أداء العمرة لشهر صفر، وذلك من خلال تطبيق اعتمرنا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا" ابتداءً من شهر محرم 1444هـ، الموافق 30/7/2022، وذلك بعد انتهاء موسم الحج.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنيَّة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن، أطلقت تطبيق 'اعتمرنا' لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع 'تطبيق توكلنا' للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

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عربي

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