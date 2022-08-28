شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تطلق حملة تبرعات شعبية لضحايا فيضانات باكستان

الرئاسة الفلسطينية تطلق حملة تبرعات شعبية لضحايا فيضانات باكستان
الرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، عن القيام بحملة تبرعات شعبية لضحايا فيضانات باكستان، وذلك من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دعما للشعب الباكستاني في هذه المحنة الكبيرة والتي ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى والمصابين والمشردين في كل المقاطعات الباكستانية.

وأشارت الرئاسة، إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بإرسال بعثة طبية فلسطينية مشكلة من وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، لتقديم كل المساعدة الممكنة للجرحى والمتضررين، والمساهمة في إنقاذهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وعزا الرئيس محمود عباس الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني بهذا المصاب الكبير، متمنيا لباكستان وشعبها الاستقرار والازدهار في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية، مثمناَ المواقف المشرفة والثابتة لباكستان وشعبها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية وعلى المستويات كافة للحفاظ على أرضه ومقدساته.

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