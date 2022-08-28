نقيب مربي الدواجن بغزة يكشف لـ "دنيا الوطن" سبب استقالته من منصبه

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف نقيب مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو، اليوم الأحد، عن أسباب تقديمه الاستقالة من منصبه بالنقابة، وما الدواعي التي دفعته نحو ذلك.وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه "من أهم أسباب تقدمه لطلب الاستقالة هو عدم اكتراث الحكومة بغزة لمطالب المزارعين وتعويض الخسائر التي تكبدوها على مدار أربع حروب إسرائيلية على القطاع".وأضاف: "الحكومة بدلًا من أن تعوض المزارعين الذين تكبدوا خسائر بقيمة 250 مليون دولار خلال الأربع الحروب الماضية، تقوم بملاحقة المزارعين بسبب بعص التزامات لشركات الأعلاف، والسبب في تراكمها عدم تعويض المزارع وبالتالي ليس قادرًا على الإيفاء بها وسدادها".وناشد الحلو، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعاليس، للسعي نحو وقف الملاحقة القضائية للمزارعين في القطاع، والعمل على تعويضهم عقب الخسائر التي تكبدوها.وشدد على أن أصحاب المزارع في قطاع غزة مهددون بالدخول إلى السجن عقب تراكم الديون وزيادة الالتزامات، في حين ليس هناك تعويض لهم، الأمر الذي يفاقم المشكلة.