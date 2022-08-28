دولي

لبيد ونتنياهو يجتمعان غداً لدراسة تحديات الاتفاق النووي الإيراني

لبيد ونتنياهو يجتمعان غداً لدراسة تحديات الاتفاق النووي الإيراني
لبيد ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً غداً الاثنين، على خلفية التقدم في محادثات عودة القوى الكبرى إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الاجتماع سيعقد مساء غد في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد.

وأشارت إلى أن، نتنياهو استجاب لدعوة لبيد يوم السبت الماضي، وسيتركز محور الاجتماع على الاتفاق النووي الإيراني والتحديات التي ستواجه إسرائيل.

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