القانوع: المسجد الأقصى سيظل أحد عناوين الصراع مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع إن الاحتلال الإسرائيلي يسارع الخطى في سياساته العنصرية بالعدوان على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته واقتحامه المتكرر تمهيداً لمحاولات بسط السيطرة عليه وتقسيمه.وأضاف القانوع في تصريح له مساء اليوم الأحد، أن تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى وآخرها اليوم من خلال اقتحام المستوطنين للأقصى من باب الأسباط وسبقه دخول متطرفات شبه عاريات والتقاط صور في باحاته تتطلب شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته وحمايته من عبث الاحتلال والمستوطنين.وأكد أن المسجد الأقصى سيظل أحد عناوين الصراع مع الاحتلال وهويته إسلامية عربية خالصة ولن ينجح الاحتلال في فرض أجنداته وتمرير مخططاته.ودعا القانوع المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والتصدي لجرائمه وحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.