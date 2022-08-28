شؤون فلسطينية

في ندوة للأورومتوسطي.. خبراء أمميون يناقشون تهرّب إسرائيل من المساءلة

في ندوة للأورومتوسطي.. خبراء أمميون يناقشون تهرّب إسرائيل من المساءلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نظّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ندوة افتراضية استضاف فيها مسؤولين أممين وخبراء حقوقيين لمناقشة تهرب إسرائيل من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، في ضوء الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة، وحظر الجيش الإسرائيلي عمل سبع منظمات مجتمع مدني محلية في الأراضي الفلسطينية.

واستضافت الندوة التي أدارتها نائب رئيس مجلس الأمناء في المرصد الأورومتوسطي "حنين حسن"، وجاءت بعنوان "عقود من عدم المساءلة: ما المطلوب لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب؟"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "فرانشيسكا ألبانيز"، ومسؤول مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "جيمس هينان"، ورئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي "ريتشارد فولك"، والصحافي والمؤلف الأمريكي-الفلسطيني "رمزي بارود".

وعرض المتحدثون وجهات نظرهم حول مواضيع مختلفة تتعلق بإفلات إسرائيل من العقاب، ودور المجتمع الدولي في الضغط عليها للالتزام بمسؤولياتها، بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء مهاجمة إسرائيل للمدافعين عن حقوق الإنسان وتشويه سمعتهم.

وأوجزت "حسن" في كلمتها الافتتاحية الحالة القاتمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد الظروف الأليمة التي يقاسيها الفلسطينيون منذ عقدين، سواء بسبب سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحصار قطاع غزة أو الهجمات العسكرية المتتالية على القطاع في السنوات الخمس عشرة الماضية، أو حتى بسبب العنف في الضفة الغربية والمتمثل بقتل الفلسطينيين خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي للقُصّر، وتصنيف منظمات المجتمع المدني على أنها منظمات "إرهابية"، وقتل الصحافيين مثل "شيرين أبو عاقلة".

من جانبها، قالت المقررة الأممية "فرانشيسكا ألبانيز" في مداخلتها إنّ الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (في آب/ أغسطس الجاري) كان عملًا عدوانيًا ينتهك وحدة الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة المحاصر على وجه الخصوص.

وتحدّثت "ألبانيز" عن دور جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في استهداف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، إذ كانت عرضة للاستهداف والانتقاد منذ اليوم الأول لتعيينها في منصب مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت: "لقد تعرضت للهجوم والانتقاد لكوني صريحة جدًا، لكن هذا هو الحال، وقد جادلت (السلطات الإسرائيلية) على أساس القانون الدولي (بأن الهجمات كانت مبررة)".

وشددت "ألبانيز" على أنّ استخدام القوة مسموح به في حالتين فقط: "حين يكون مصرحًا بذلك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا لم يكن الحال، أو حين يكون دفاعًا عن النفس، أي ردًا على هجوم".

وأضافت "أعلم أنّ إسرائيل تستخدم الدفاع عن النفس كذريعة لتبرير الهجوم، ولكنها تنتهج الدفاع الوقائي عن النفس، وهذا ليس له أصل قانوني، وغير موجود في القانون الدولي".

أخبار ذات صلة

الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

اشتية: هذا العام سيكون عام سيادية التعليم في القدس

اشتية: هذا العام سيكون عام سيادية التعليم في القدس

القانوع: المسجد الأقصى سيظل أحد عناوين الصراع مع الاحتلال

القانوع: المسجد الأقصى سيظل أحد عناوين الصراع مع الاحتلال

الاحتلال يقرر الإفراج عن طالب من بيرزيت ويؤجل محاكمة آخر

الاحتلال يقرر الإفراج عن طالب من بيرزيت ويؤجل محاكمة آخر

ماجدة المصري: بالوحدة والديمقراطية وسيادة القانون نصون السلم الأهلي

ماجدة المصري: بالوحدة والديمقراطية وسيادة القانون نصون السلم الأهلي

التعليم بغزة تتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن مراحل العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مراحل العام الدراسي الجديد

الداخلية والثقافة تؤكدان على صون حق المؤسسات الثقافية بالعمل وحماية أنشطتها

الداخلية والثقافة تؤكدان على صون حق المؤسسات الثقافية بالعمل وحماية أنشطتها

&#34;الديمقراطية&#34;: الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

"الديمقراطية": الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

في ندوة للأورومتوسطي.. خبراء أمميون يناقشون تهرّب إسرائيل من المساءلة

في ندوة للأورومتوسطي.. خبراء أمميون يناقشون تهرّب إسرائيل من المساءلة

الاحتلال يقرر الإفراج عن طالب من بيرزيت ويؤجل محاكمة آخر

الاحتلال يقرر الإفراج عن طالب من بيرزيت ويؤجل محاكمة آخر

ماجدة المصري: بالوحدة والديمقراطية وسيادة القانون نصون السلم الأهلي

ماجدة المصري: بالوحدة والديمقراطية وسيادة القانون نصون السلم الأهلي

الداخلية والثقافة تؤكدان على صون حق المؤسسات الثقافية بالعمل وحماية أنشطتها

الداخلية والثقافة تؤكدان على صون حق المؤسسات الثقافية بالعمل وحماية أنشطتها

&#34;الديمقراطية&#34;: الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

"الديمقراطية": الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

السفير عبد الهادي يوجّه رسالة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في سوريا بشأن قضية الأسرى

السفير عبد الهادي يوجّه رسالة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في سوريا بشأن قضية الأسرى

جمعية رجال الأعمال وبال تريد تؤكدان ضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال وبال تريد تؤكدان ضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص

منوعات

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب بمقاضاتها في المحاكم

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب بمقاضاتها في المحاكم

لهذا السبب.. سيف نبيل يقدم اعتذار رسمي لجمهوره بالأردن

لهذا السبب.. سيف نبيل يقدم اعتذار رسمي لجمهوره بالأردن

شاهد: فنانة معتزلة تنوي أداء العمرة والتوبة بعد مهاجمتها لشيرين

شاهد: فنانة معتزلة تنوي أداء العمرة والتوبة بعد مهاجمتها لشيرين

شاهد: ميرفت أمين تسخر من شائعة وفاتها بطريقة غريبة ومضحكة

شاهد: ميرفت أمين تسخر من شائعة وفاتها بطريقة غريبة ومضحكة

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن خوضها مسلسل رمضاني جديد

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن خوضها مسلسل رمضاني جديد

شاهد: فيديو كليب قديم للفنان جورج الراسي يحاكي طريقة وفاته بحادث السير

شاهد: فيديو كليب قديم للفنان جورج الراسي يحاكي طريقة وفاته بحادث السير

شاهد: جينيفر لوبيز تقدم استعراض راقص ومثير لزوجها بن أفليك بحفل زفافهما

شاهد: جينيفر لوبيز تقدم استعراض راقص ومثير لزوجها بن أفليك بحفل زفافهما

آخرهم جورج الراسي.. تعرف على الفنانين الذين فقدوا حياتهم بحادث سير

آخرهم جورج الراسي.. تعرف على الفنانين الذين فقدوا حياتهم بحادث سير

محمد أبو داوود يكشف عن فنان بكى متأثرًا في مشهد بمسلسل &#34;الاختيار&#34;

محمد أبو داوود يكشف عن فنان بكى متأثرًا في مشهد بمسلسل "الاختيار"

عربي

قطر: حملة ترويجية للسياحة بمشاركة بيكهام مع قرب المونديال

قطر: حملة ترويجية للسياحة بمشاركة بيكهام مع قرب المونديال

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي

ليبيا: دعوات دولية لوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس

ليبيا: دعوات دولية لوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس

&#34;حرب شوارع بليبيا&#34;.. ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 23 قتيلًا و140 جريحًا

"حرب شوارع بليبيا".. ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 23 قتيلًا و140 جريحًا