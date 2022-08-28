الاحتلال يقرر الإفراج عن طالب من بيرزيت ويؤجل محاكمة آخر

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن الطالب في جامعة بيرزيت قسام عابد، فيما أجلت محكمة الطالب المقدسي مهند غنيم للمرة الخامسة على التوالي.وأفادت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت بأن محكمة الاحـتـلال قرّرت الإفراج عن الطالب قـسّـام عـابـد، بتاريخ 6/9/2022، بعد اعتـقال إداري ظالم دام لعامٍ كامل.وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت "عابد " بتاريخ 14/9/2021، بعد اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته الى مركز توقيف عوفر.وأصدت محكمة الاحتلال بعد أسبوعين على اعتقاله بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وقبل يومين من انتهاء مدته جددت له الإداري بحجة الملف السري لستة أشهر إضافية بتعليمات من المخابرات.وفي السياق ذاته، أجلت محاكم الاحـتـلال العسكرية في القدس محكمة الطالب المقدسي مـهـنـد غـنـيـم (20 عاما) حتى تاريخ 19/9/2022، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الطالب غنيم في زنازيـن التحقـيـق، علما أنه من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.