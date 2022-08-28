ماجدة المصري: بالوحدة والديمقراطية وسيادة القانون نصون السلم الأهلي

رام الله - دنيا الوطنأكّدت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في كلمتها، أنه بالوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام وبتعزيز الديمقراطية عبر إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني نصون السلم الأهلي ونبني العقد الوطني الاجتماعي في فلسطين.جاء ذلك، خلال اللقاء الوطني حول السلم الأهلي والعقد الوطني الاجتماعي الذي دعت له فعاليات ومؤسسات مخيم جنين اليوم الأحد.كما حيّت المصري في كلمتها فعاليات ومؤسسات مخيم جنين التي حرصت على الجمع بين إعلاء شأن المقاومة الباسلة في مخيم جنين خصوصاً، وباقي أنحاء المحافظة وحماية السلم الأهلي.وأكدت على أن الحفاظ على السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى كونه يشكل أحد مقومات صمود المجتمع والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فإنه يشكل حاضنة ضرورية لمقاومة الاحتلال وحماية للمقاومين خاصة فيجنين ومحافظتها ومخيمها.وأشارت المصري في كلمتها إلى أهمية التشريعات التي تكفل الحماية الاجتماعية لجميع فئات شعبنا بما فيها إقرار التشريعات التي تكفل حماية المرأة وتصون حقوقها.