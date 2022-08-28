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  • التعليم بغزة لـ"دنيا الوطن": مشاورات مع الوزارة بالضفة حول آلية تقييم الطلبة سواء بالاختبارات فقط أم بجانب أنشطة

شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مراحل العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مراحل العام الدراسي الجديد
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
كشف مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التعليم بغزة أ. أحمد النجار، اليوم الأحد، عن تفاصيل تتعلق بالعام الدراسي الجديد والفترات التي سيمر بها. 

وقال النجار في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إن "العام الدراسي الجديد سيمر بأربع فترات، على أن يشمل كل فصل فترتين، بحيث يفصل الفترتين اختبار نصف الفصل الأول وإجازة، وأن يختم الفصل باختبار نهاية الفصل الأول وإجازة أخرى". 

وأضاف أن الفترة الأولى للفصل الأول ستبدأ بتاريخ 29 آب/ أغسطس 2022، وستكون عطلتها بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، وتبدأ الفترة الثانية بتاريخ الخامس من نوفمبر وتكون عطلتها بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير وحتى 22 يناير 2023.  

وتابع: "أما الفصل الثاني سيشمل أيضا فترتين أولى وثانية وسيسير وفق آلية الفصل الأول". 

وأوضح أن الفترة الأولى للفصل الثاني ستبدأ بتاريخ 23 يناير، وستكون عطلتها بتاريخ 14 نيسان/ إبريل وحتى 21 نيسان، وتبدأ الفترة الثانية بتاريخ 22 نيسان وتكون عطلة نهاية السنة بتاريخ التاسع من حزيران/ يونيو.

وزاد النجار أن ثمة مشاورات ونقاشات مع زملاءهم في الضفة الغربية حول هل سيكون تقييم الطلبة من خلال اختبارات لكافة الفترات الدراسية، أو سيعتمدون آلية تشمل ما بين اختبارات وأنشطة تقييم، بالإضافة في حال تم الاتفاق على الاختبارات كتقييم للطلبة هل سيدخل ما تم دراسته في الفترة الأولى للفصل في اختبار نهاية الفصل أم لا. 

والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن بدء العام الدراسي2022- 2023 للطلاب والطالبات بتاريخ 29 آب/ أغسطس في كافة مدارس قطاع غزة. 

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