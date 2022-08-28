آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.



وتابعت الوزارة: أنه "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"، مضيفة: "كما ويجب إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر".



وأكملت: "مع مراعاة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات"، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية من الكشف رقم (2022/31 ) إضافة للحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33)