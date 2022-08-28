"التغيير والإصلاح" :اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى من باب الأسباط انتهاك صارخ وتصعيد غير مسبوق
تستنكر كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، بشدة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى انطلاقاً من باب الأسباط في حدث لم يسبق حدوثه من العام 1967، وتعده انتهاكاً صارخا، وتصعيد خطير غير مسبوق بحق المسجد الأقصى.
وتؤكد الكتلة أن الاقتحامات للمسجد الأقصى مرفوضة كلها، سواء من باب المغاربة أو أي باب آخر، ولا يجب التهاون في الاقتحامات اليومية وتحويل القضية من قضية اقتحامات وانتهاكات لترسيخ واقع التقسيم الزماني والمكاني إلى قضية من أي باب يتم الاقتحام.
وتدعو الكتلة إلى تكثيف الرباط و التواجد في المسجد الأقصى وصد الاقتحامات اليومية التي تهيىء الواقع لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.
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