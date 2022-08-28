الأمين العام للأمم المتحدة يتسلم أوراق اعتماد المراقب الدائم الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي



واستعرض الأمين العام خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، والتي تشمل الحوار السياسي والعمل الإنساني والتمكين الاقتصادي والتعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية. وأعرب الأمين العام عن رغبته في مواصلة تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المنظمتين.



ومن جهته، نقل السفير أوبيليرو التحيات الأخوية من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مشيداً بالتعاون المثمر بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في إطار آلية المشاورات بين المنظمتين التي تعقد كل سنتين، والدعم التي تقدمه الأمم المتحدة للمنظمة في مجالات تشمل بناء السلام ومراقبة الانتخابات والقضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي.











رام الله - دنيا الوطنتسلم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أوراق اعتماد المراقب الدائم الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو، خلال استقباله بالمكتب التنفيذي للأمانة العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.