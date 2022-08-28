يائير لبيد: الجيش و(موساد) مستعدان لمواجهة أي سيناريو كان حول "التهديد الإيراني"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، إن "إسرائيل تخوض منذ أكثر من عام كفاحاً دبلوماسياً متعدد الأبعاد بغية منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران".وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد: "سنحارب الاتفاق بكل قوتنا ولكن دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".وقال: إن "إسرائيل تبذل جهوداً منسقة من أجل التأكد من أن الأمريكيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق".وأكد لبيد أن "قادة الجيش الإسرائيلي و(موساد) تلقوا منّا إيعاز بالقيام بالاستعدادات اللازمة لمواجهة أي سيناريو كان، حول التهديد الإيراني، سنكون جاهزين للتحرك من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل".