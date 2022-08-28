السفير عبد الهادي يوجّه رسالة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في سوريا بشأن قضية الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأرسل السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، رسالة لكافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المتواجدة في الجمهورية العربية السورية.حيث أطلعهم من خلالها على حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إرادتهم والسيطرة عليهم.مشيراً من خلال الرسالة بأن هذه الممارسات تعد انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية ذات العلاقة ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب للعام 1949م، كما وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بل ترقى تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، والتي تستوجب تفعيل الملاحقة الجنائية الدولية بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.