"الخارجية": اقتحام الأقصى من باب الأسباط تصعيد إسرائيلي خطير لتهويده بالكامل

وحملت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عدوانها واستهدافها للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى.





وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة على الاقتحامات يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية وما تسمى منظمات "جبل الهيكل" على التمادي في تكريس الاقتحامات كأمر واقع مفروض على المسجد، بما يترافق معها من قيام المقتحمين لأداء صلوات تلمودية تهويدية في باحاته.

ووصفت "الخارجية" هذا الإجراء، بأنه "عدوان متجدد على المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية، وفي انتهاك صارح للوضع القائم في الأقصى على طريق تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه مكانياً"، ان لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، كجزء لا يتجزأ من عمليات ضم وتهويد القدس ومقدساتها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.