جمعية رجال الأعمال وبال تريد تؤكدان ضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد على ضرورة تفعيل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.وشدد الجانبان خلال زيارة لمركز التجارة الفلسطيني لمقر الجمعية للتهنئة بانتخابات مجلس الإدارة الجديد لدورة 2022/2025 على ضرورة عقد اجتماع أول للمجلس التنسيقي لبحث مشاكل القطاع الخاص وحلها.ولفت رئيس مركز التجارة فيصل الشوا إلى أهمية وضع ترتيبات موحدة وتشاركية لمؤسسات القطاع الخاص للتواصل مع جميع الجهات المحلية والدولية والتعاون في القضايا ذات المصالح المشتركة.من جانبه أكد رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة على أهمية تطوير وتوسيع مهام المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بما يساهم بحل جميع المشكلات القائمة، ويعبر عن تطلعات القطاع الخاص والمساعدة في حلها.