هيئة الأسرى بغزة والقوى الوطنية والمؤسسات يؤكدون على دعم نضالات الأسرى

رام الله - دنيا الوطنعقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية ممثله بحسن قنيطة رئس إدارة الهيئة وبرفقة خليل عيطة نائب مدير دائرة المتابعة ضمن اجتماع موسع يضم كل قوى وفصائل العمل الوطنى ولجنة الأسرى ومفوضية الأسرى في حركة فتح ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية التى تداعت صباح الأحد، لوضع تصور برنامج إسناد تضامني داعم للحركة الأسيره الذاهبة نحو مواجهة شاملة ودفاعاً عن جدار انجازات ومنجزات الحركة الوطنية الاعتقالية الأسيرة.وأكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات على الوحدة وضرورة العمل لفضح الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي.وجاء هذا في الاجتماع الهام الذي دعت إليه لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الأحد الموافق ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٢ بمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بحضور واسع لوسائل الإعلام تزامنا مع شروع الأسرى من مختلف ألوان الطيف الوطني والإسلامي بحل الهيئات التنظيمية تحت شعار موحدون في مواجهة السجان .وثمنت لجنة الأسرى والحاضرين جهود الكل الفلسطيني مشددة على استنهاض كل الطاقات في دعم وإسناد الأسرى خاصة في ظل التصعيد العدواني الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى .وأقر المجتمعون سلسلة من الفعاليات الاسنادية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ومن بينها مخاطبة المجتمع الدولي وتوجيه مذكرات إلى المنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذ الأسرى وحقوق الإنسان.واتفق المجتمعون على الانعقاد الدائم لتفعيل قضية الأسرى واستقطاب رأي عام دولي وانساني وتطوير الخطاب الاعلامي الفلسطيني بما يخدم قضية الأسرى والتخفيف من معاناتهم .