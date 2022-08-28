شؤون فلسطينية

"رأفت" يدعو المجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات الحقوقية للتحرك نصرة للأسرى

"رأفت" يدعو المجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات الحقوقية للتحرك نصرة للأسرى
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
أكد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على دعم الحركة الأسيرة في نضالها ضد السجان الإسرائيلي وما يسمى مصلحة السجون ومواصلة الحراك الشعبي الفلسطيني في جميع انحاء فلسطين التاريخية في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية وفي مناطق الـ 48 للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن أجل الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن الإجراءات القمعية التي تتخذها ضدهم. 
 
وشدد في تصريح له، اليوم السبت، على أن التصعيد الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية ومواصلة الانتهاكات والجرائم في جميع الأراضي الفلسطينية وتعزيز آلة القتل والإرهاب والدمار يأتي في سياق السباق الانتخابي بين قوى اليمين واليمين المتطرف وتجيير الدم الفلسطيني وأملاك ومقدرات شعبنا لصالح هذا السباق.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع مع المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومع العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بما في ذلك الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل التي تنتهك القوانين والقرارات الدولية لوقف هذه الإجراءات وإطلاق جميع سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. 

ووجه رأفت في نهاية تصريحه التحية للأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة أبناء شعبنا، كما وطالب الأحزاب الصديقة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية والأحرار في جميع أنحاء العالم بالتحرك نصرة للأسرى واستنكارا لما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

&#34;القدس المفتوحة&#34; واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

"القدس المفتوحة" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

&#34;الميزان&#34; يدين وفاة طفل مريض بعد منع الاحتلال سفره للعلاج خارج قطاع غزة

"الميزان" يدين وفاة طفل مريض بعد منع الاحتلال سفره للعلاج خارج قطاع غزة

الأعرج: حل التنظيمات إعلان تمرد يهدد الهدوء في سجون الاحتلال

الأعرج: حل التنظيمات إعلان تمرد يهدد الهدوء في سجون الاحتلال

غزة: &#34;المرور&#34; تنهي ترتيباتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

غزة: "المرور" تنهي ترتيباتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

&#34;الديمقراطية&#34;: الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

"الديمقراطية": الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

&#34;الصحة&#34; تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

"الصحة" تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية بكافة السجون ومن كافة الفصائل

الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية بكافة السجون ومن كافة الفصائل

أول تعليق من مدير المسجد الأقصى على اقتحام المستوطنين من باب الأسباط

أول تعليق من مدير المسجد الأقصى على اقتحام المستوطنين من باب الأسباط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;رأفت&#34; يدعو المجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات الحقوقية للتحرك نصرة للأسرى

"رأفت" يدعو المجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات الحقوقية للتحرك نصرة للأسرى

&#34;القدس المفتوحة&#34; واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

"القدس المفتوحة" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

الأعرج: حل التنظيمات إعلان تمرد يهدد الهدوء في سجون الاحتلال

الأعرج: حل التنظيمات إعلان تمرد يهدد الهدوء في سجون الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

"الديمقراطية": الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية بكافة السجون ومن كافة الفصائل

الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية بكافة السجون ومن كافة الفصائل

&#34;الديمقراطية&#34;: الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

"الديمقراطية": الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تواصل حماية منظمات المستوطنين الإرهابية والتغطية على جرائمها

"الخارجية": دولة الاحتلال تواصل حماية منظمات المستوطنين الإرهابية والتغطية على جرائمها

مركز فلسطين: الأسرى يضعون اللمسات الأخيرة لخوض المعركة الكبرى

مركز فلسطين: الأسرى يضعون اللمسات الأخيرة لخوض المعركة الكبرى

منوعات

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب بمقاضاتها في المحاكم

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب بمقاضاتها في المحاكم

لهذا السبب.. سيف نبيل يقدم اعتذار رسمي لجمهوره بالأردن

لهذا السبب.. سيف نبيل يقدم اعتذار رسمي لجمهوره بالأردن

شاهد: فنانة معتزلة تنوي أداء العمرة والتوبة بعد مهاجمتها لشيرين

شاهد: فنانة معتزلة تنوي أداء العمرة والتوبة بعد مهاجمتها لشيرين

شاهد: ميرفت أمين تسخر من شائعة وفاتها بطريقة غريبة ومضحكة

شاهد: ميرفت أمين تسخر من شائعة وفاتها بطريقة غريبة ومضحكة

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن خوضها مسلسل رمضاني جديد

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن خوضها مسلسل رمضاني جديد

شاهد: فيديو كليب قديم للفنان جورج الراسي يحاكي طريقة وفاته بحادث السير

شاهد: فيديو كليب قديم للفنان جورج الراسي يحاكي طريقة وفاته بحادث السير

شاهد: جينيفر لوبيز تقدم استعراض راقص ومثير لزوجها بن أفليك بحفل زفافهما

شاهد: جينيفر لوبيز تقدم استعراض راقص ومثير لزوجها بن أفليك بحفل زفافهما

آخرهم جورج الراسي.. تعرف على الفنانين الذين فقدوا حياتهم بحادث سير

آخرهم جورج الراسي.. تعرف على الفنانين الذين فقدوا حياتهم بحادث سير

محمد أبو داوود يكشف عن فنان بكى متأثرًا في مشهد بمسلسل &#34;الاختيار&#34;

محمد أبو داوود يكشف عن فنان بكى متأثرًا في مشهد بمسلسل "الاختيار"

عربي

قطر: حملة ترويجية للسياحة بمشاركة بيكهام مع قرب المونديال

قطر: حملة ترويجية للسياحة بمشاركة بيكهام مع قرب المونديال

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي

ليبيا: دعوات دولية لوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس

ليبيا: دعوات دولية لوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس

&#34;حرب شوارع بليبيا&#34;.. ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 23 قتيلًا و140 جريحًا

"حرب شوارع بليبيا".. ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 23 قتيلًا و140 جريحًا