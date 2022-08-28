شؤون فلسطينية

غزة: "المرور" تنهي ترتيباتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

غزة: "المرور" تنهي ترتيباتها لاستقبال العام الدراسي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
أتمّت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في غزة، ترتيباتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، وفق خطة انتشار خاصة بالمدارس، تحقيقاً للسلامة المرورية وتفادياً للازدحام والحوادث.

ويبدأ تطبيق خطة "المرور" صباح غد الإثنين، مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع محافظات قطاع غزة.

وتشمل الخطة، انتشار عناصر المرور والنجدة لتنظيم الحالة المرورية حول المدارس وخاصة تلك المتواجدة في الأماكن الحيوية، والشوارع الرئيسة، والمناطق كثيفة السكان.

بهذا الصدد، قال العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير شرطة المرور والنجدة إنه تم إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد وفق خطة متكاملة؛ حفاظاً على سلامة الطلبة، ولضمان سلاسة الحركة المرورية.

وأوضح أبو جياب، في تصريح لـ "موقع الداخلية" أن الخطة تشمل انتشار العناصر والأفراد وعدد من المركبات في مناطق التجمعات المدرسية؛ وفي الأماكن الرئيسية بمحافظات قطاع غزة، إلى جانب عقد أنشطة توعوية ميدانية على الطريق.

ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضاً عقد دورات وورش تثقيفية للطلبة من مختلف المراحل خلال العام الدراسي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: "نهدف لترسيخ ثقافة أمن الطريق ورفع مستوى الوعي المروري لدى جميع مُستخدمي الطريق، وخاصة الطلبة، فضلاً عن متابعة التزام السائقين بالأنظمة والقوانين المرورية، وعدم تجاوز السرعة القانونية".

وأهاب أبو جياب بالسائقين ضرورة توخي الحذر على الطريق وخاصة قرب المدارس، والالتزام بالأنظمة والقوانين تجنبًا للحوادث المرورية، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

كما حثّ سائقي الحافلات المدرسية على الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وتوخي جميع متطلبات السلامة للحفاظ على أرواح الطلبة.

وقال أبو جياب: "تحقيق السلامة المرورية على الطريق مسؤولية الجميع"، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود لدعم وإسناد شرطة المرور والنجدة في القيام بواجبها.

كما أوصى أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بالتصرف السليم أثناء الصعود والنزول من المركبات التي يستقلونها ذهاباً وإياباً.

وأوضح أن شرطة المرور ستتابع منع الاكتظاظ والحمولة الزائدة في المركبات والحافلات المدرسية، بما يقلل خطر الحوادث.

ولفت إلى أن معهد الإرشاد المروري يعكف على تنفيذ خطة خاصة للتوعية المرورية على مدار العام الدراسي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس.

وأعرب أبو جياب عن أمله بأن يمر العام الدراسي بأمن وسلام بعيداً عن الحوادث.

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ صباح غد الإثنين، حيث ينتظم قرابة مليون و385 ألف طالب وطالبة في مقاعد الدراسة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

أخبار ذات صلة

&#34;رأفت&#34; يدعو المجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات الحقوقية للتحرك نصرة للأسرى

"رأفت" يدعو المجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات الحقوقية للتحرك نصرة للأسرى

&#34;القدس المفتوحة&#34; واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

"القدس المفتوحة" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

&#34;الميزان&#34; يدين وفاة طفل مريض بعد منع الاحتلال سفره للعلاج خارج قطاع غزة

"الميزان" يدين وفاة طفل مريض بعد منع الاحتلال سفره للعلاج خارج قطاع غزة

الأعرج: حل التنظيمات إعلان تمرد يهدد الهدوء في سجون الاحتلال

الأعرج: حل التنظيمات إعلان تمرد يهدد الهدوء في سجون الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

"الديمقراطية": الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

&#34;الصحة&#34; تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

"الصحة" تعلن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية بكافة السجون ومن كافة الفصائل

الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية بكافة السجون ومن كافة الفصائل

أول تعليق من مدير المسجد الأقصى على اقتحام المستوطنين من باب الأسباط

أول تعليق من مدير المسجد الأقصى على اقتحام المستوطنين من باب الأسباط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;رأفت&#34; يدعو المجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات الحقوقية للتحرك نصرة للأسرى

"رأفت" يدعو المجتمع الدولي والأحزاب والمؤسسات الحقوقية للتحرك نصرة للأسرى

&#34;القدس المفتوحة&#34; واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

"القدس المفتوحة" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتوفير منح للمعلمين وعائلاتهم

الأعرج: حل التنظيمات إعلان تمرد يهدد الهدوء في سجون الاحتلال

الأعرج: حل التنظيمات إعلان تمرد يهدد الهدوء في سجون الاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34;: الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

"الديمقراطية": الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية بكافة السجون ومن كافة الفصائل

الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية بكافة السجون ومن كافة الفصائل

&#34;الديمقراطية&#34;: الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

"الديمقراطية": الحرب على المدارس العربية في القدس استيطان تربوي

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تواصل حماية منظمات المستوطنين الإرهابية والتغطية على جرائمها

"الخارجية": دولة الاحتلال تواصل حماية منظمات المستوطنين الإرهابية والتغطية على جرائمها

مركز فلسطين: الأسرى يضعون اللمسات الأخيرة لخوض المعركة الكبرى

مركز فلسطين: الأسرى يضعون اللمسات الأخيرة لخوض المعركة الكبرى

منوعات

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب بمقاضاتها في المحاكم

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب بمقاضاتها في المحاكم

لهذا السبب.. سيف نبيل يقدم اعتذار رسمي لجمهوره بالأردن

لهذا السبب.. سيف نبيل يقدم اعتذار رسمي لجمهوره بالأردن

شاهد: فنانة معتزلة تنوي أداء العمرة والتوبة بعد مهاجمتها لشيرين

شاهد: فنانة معتزلة تنوي أداء العمرة والتوبة بعد مهاجمتها لشيرين

شاهد: ميرفت أمين تسخر من شائعة وفاتها بطريقة غريبة ومضحكة

شاهد: ميرفت أمين تسخر من شائعة وفاتها بطريقة غريبة ومضحكة

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن خوضها مسلسل رمضاني جديد

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن خوضها مسلسل رمضاني جديد

شاهد: فيديو كليب قديم للفنان جورج الراسي يحاكي طريقة وفاته بحادث السير

شاهد: فيديو كليب قديم للفنان جورج الراسي يحاكي طريقة وفاته بحادث السير

شاهد: جينيفر لوبيز تقدم استعراض راقص ومثير لزوجها بن أفليك بحفل زفافهما

شاهد: جينيفر لوبيز تقدم استعراض راقص ومثير لزوجها بن أفليك بحفل زفافهما

آخرهم جورج الراسي.. تعرف على الفنانين الذين فقدوا حياتهم بحادث سير

آخرهم جورج الراسي.. تعرف على الفنانين الذين فقدوا حياتهم بحادث سير

محمد أبو داوود يكشف عن فنان بكى متأثرًا في مشهد بمسلسل &#34;الاختيار&#34;

محمد أبو داوود يكشف عن فنان بكى متأثرًا في مشهد بمسلسل "الاختيار"

عربي

قطر: حملة ترويجية للسياحة بمشاركة بيكهام مع قرب المونديال

قطر: حملة ترويجية للسياحة بمشاركة بيكهام مع قرب المونديال

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي

ليبيا: دعوات دولية لوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس

ليبيا: دعوات دولية لوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس

&#34;حرب شوارع بليبيا&#34;.. ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 23 قتيلًا و140 جريحًا

"حرب شوارع بليبيا".. ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 23 قتيلًا و140 جريحًا