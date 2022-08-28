غزة: "الصحة" تسجّل ثلاث وفيات ودفعة جديدة من الإصابات خلال أسبوع



وأفادت الوزارة بأن الإصابات توزعت بالقطاع: شمال قطاع غزة 59 إصابة، وغزة 114إصابة، والوسطى 100إصابة، وخانيونس 72إصابة، ورفح 64 إصابة.









رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الأحد، التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال الفترة ما بين 21 إلى 28 آب/ أغسطس 2022.وأوضحت الوزارة خلال تقريرها الوبائي الأسبوعي، أن تم تسجيل ثلاث وفيات، في حين بلغت نسبة الذين أجروا فحص (كورونا) 2353 شخصًا، سجلت منها 409 حالة مصابة وعدد المتعافين (3359) حالة.