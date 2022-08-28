شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء "نصر الله" مع وفد من حركة حماس في لبنان

تفاصيل لقاء "نصر الله" مع وفد من حركة حماس في لبنان
لقاء حسن نصر الله مع قيادات حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الأحد، وفدًا من قيادة حركة (حماس)، حيث استعرضوا آخر التطورات السياسية والميدانية في فسطين ولبنان والمنطقة.

وضمّ وفد حركة حماس، كلًّا من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية، والقيادي أسامة حمدان.

وأجرى المجتعمون تقييمًا لآخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأيضاً تم مناقشة ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الميدانية الحاصلة.

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