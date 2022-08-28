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قطر: حملة ترويجية للسياحة بمشاركة بيكهام مع قرب المونديال

قطر: حملة ترويجية للسياحة بمشاركة بيكهام مع قرب المونديال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دشنت الدوحة، السبت، حملة لترويج الرحلات خلال العطلات القصيرة، واختارت نجم كرة القدم العالمي السابق ديفيد بيكهام ليكون مصدر الترويج.

وقالت "قطر للسياحة" (حكومية) خلال تدشين حملة جديدة لترويج رحلات العطلات القصيرة في قطر، إن الخطوة "تأتي دعماً لاستراتيجيتها الرامية إلى اجتذاب أكثر من 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030".

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أوضحت "قطر للسياحة" في بيان، أن الحملة "تسعى لإظهار ما تقدمة قطر لزوارها من عروض ومزايا بداية من متاحفها ومعالمها الثقافية وصولاً إلى مناظرها الطبيعية الخلابة".

وأضافت أنه "نظراً إلى أن أكثر من 80 في المئة من سكان العالم لا يفصلهم عن قطر سوى ست ساعات طيران، فإن هذه الحملة تروج الدوحة باعتبارها وجهة ممتازة لتحويل رحلة توقف (الترانزيت) عبر مطارها إلى عطلة قصيرة".

وقال أكبر الباكر رئيس "قطر للسياحة" والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وفق البيان، إن البلاد "تزخر بعروض ومزايا مذهلة تُرضي جميع الأذواق والاهتمامات سواء كانت الشمس المشرقة أو البحر والرمال أو التراث الغني والثقافة أو الطبيعة المدهشة أو عطلة ممتعة عبر مدينة عصرية".

وتكشف الحملة عن رحلة مثيرة امتدت لـ48 ساعة قام بها أسطورة الكرة الإنجليزية بيكهام في أرجاء قطر، ويظهر خلالها ما يقدمه البلد الذي يستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لزواره من عروض ومزايا بداية من متاحفه ومعالمه الثقافية وصولاً إلى مناظره الطبيعية الخلابة.

ونقل البيان عن بيكهام قوله: "لقد فاجأتني قطر بمجموعة متنوعة من التجارب الرائعة التي يمكنك خوضها في غضون 48 ساعة فقط. ولفتت انتباهي مشاعر الود والحفاوة التي يتميز بها الناس هنا.. إنها وجهة رائعة لمن يرغب في عطلة قصيرة لبضعة أيام".

وأضاف أن "شعب قطر شعب شغوف بثقافته، ولذلك فإن المزج بين ما هو عصري وما هو تراثي يجعل قطر وجهة مميزة بالفعل".

وتسعى "قطر للسياحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة الوعي بباقات رحلات التوقف الأفضل قيمة في العالم، والتي تقدمها الخطوط الجوية القطرية.

وقفز عدد زوار قطر خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 729 ألف زائر دولي، بارتفاع 19 بالمئة مقارنة بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بكامله، وفق أرقام رسمية.

وحقق شهر يونيو/ حزيران الماضي أعلى نسبة في أشهر الصيف خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ 149 ألف زائر، منهم 51 ألفاً عن طريق البر و88 ألفاً جواً عبر مطار حمد الدولي و10 آلاف زائر عبر السفن.

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