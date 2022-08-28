لقاءٌ بين لبيد ونتنياهو بشأن ملف الاتفاق النووي





وأوضح لبيد أن تصريحات بارنياع لا تمثل الموقف الإسرائيلي الرسمي إذ أن الولايات المتحدة لم تحسم أمرها بعد من توقيع الاتفاق وهناك ملفات لا تزال مفتوحة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يائير لبيد، ينوي عقد جلسة مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لاطلاعه على تطورات الاتفاق النووي المتبلور بين الولايات المتحدة وايران والتقارب الحاصل بين طهران وواشنطن.وستكون هذه الجلسة الثانية من نوعها منذ تولي لبيد رئاسة الحكومة، علماً بأن الأولى عقدت خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.الى ذلك تحدث لبيد أمس مع رئيس جهاز (موساد)، ديدي بارنيع لاستيضاح الأقوال التي أدلى به الأخير والتي هاجم فيها الولايات المتحدة بشأن هرولتها إلى توقيع الاتفاق مع ايران كما قال .