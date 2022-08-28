سلطات "زاباروجيا" الروسية تضع خطة إجلاء تحسبا للطوارئ في المحطة الكهروذرية





ونوه بأن المدفعية الأوكرانية تقصف المحطة من بلدتي مارغانتس ونيكوبول الواقعتين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.



وقال: "تسبب القصف الأوكراني بأضرار للمنظومات المساعدة للمحطة ومرافق دعم الحياة في مدينة إنرغودار. وأسفر القصف كذلك عن مقتل اثنين من المدنيين".



رام الله - دنيا الوطنأكد يفغيني باليتسكي رئيس إدارة مقاطعة "زاباروجيا"، أن سلطات هذه المنطقة مستعدة لأي تطورات قد تقع في المحطة الكهروذرية، ووضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ.وأضاف باليتسكي: "تعمل المحطة الكهروذرية في الوقت الراهن بشكل طبيعي، ومستوى الإشعاع في حدوده الطبيعية. ولكن، مع علمنا بدهاء وتهور وقسوة نظام كييف تجاه الأشخاص الذين يسميهم بالمواطنين، قمنا بالاستعداد لأي تطور للوضع، وبالتالي وضعنا خطة لإجلاء السكان في حال ظهرت ضرورة لذلك".وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أشار باليتسكي، إلى أن المحطة تعرضت منذ 18 تموز/يوليو للقصف بشكل شبه يومي من جانب القوات الأوكرانية.