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البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد مواجهات مسلحة أدت لوقوع العديد من الوفيات والمصابين بين المدنيين.

ودعا البرلمان العربي في بيان له اليوم، جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف العنف وموجات التصعيد وضبط النفس حقنا للدماء والعودة للحوار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، والتوصل إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار في ليبيا، معربا عن تضامنه الكامل مع الدولة الليبية، مقدما تعازيه لأهالي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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