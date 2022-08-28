سفينتان حربيتان أميركيتان تعبران مضيق تايوان



وخلال السنوات الأخيرة، كانت السفن الحربية الأميركية، وفي بعض الأحيان التابعة لدول حليفة مثل بريطانيا وكندا، تبحر عبر المضيق بشكل روتيني، في خطوات كانت تثير غضب بكين.



وبدأت الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لها، تدريبات عسكرية قرب الجزيرة، بعد زيارة بيلوسي في أوائل أغسطس.



وأثارت رحلة رئيسة مجلس النواب الميركي غضب بكين، التي رأت أنها محاولة أميركية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.













رام الله - دنيا الوطنعبرت سفينتان حربيتان أميركيتان المياه الدولية في مضيق تايوان، في أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر مع الصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ"رويترز"، أمس السبت.ووبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد أضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن طرادي البحرية الأميركية (تشانسلورزفيل) و(أنتيتام) ينفذان عملية العبور التي لا تزال جارية.