غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

وأفادت، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت عن وجود سوق الشيخ زايد في محافظة شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.











رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الأحد، حالة الطرق لهذا الصباح على كافة الطرقات.