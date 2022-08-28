شؤون فلسطينية

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق اليوم الأحد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الأحد، حالة الطرق لهذا الصباح على كافة الطرقات. 

وأفادت، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت عن وجود سوق الشيخ زايد في محافظة شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.




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