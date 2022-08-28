شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء شديدة الحرارة بمعظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء شديدة الحرارة بمعظم المناطق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 37-23 37-23 37-23 بيت لحم 37-23 37-23 37-23
رام الله والبيرة 36-22 36-22 36-22 طولكرم 36-24 36-24 36-24
نابلس 37-23 37-23 37-23 قلقيلية 36-24 36-24 36-24
جنين 39-25 39-25 39-25 سلفيت 37-23 37-23 37-23
طوباس 40-26 40-26 40-26 روابي 37-23 37-23 37-23
الخليل 35-22 35-22 35-22 غزه 34-25 34-25 34-25
أريحا 45-29 45-29 45-29 خانيونس 34-25 34-25 34-25
الأغوار الشمالية 43-27 43-27 43-27 رفح 35-24 35-24 35-24

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