شؤون فلسطينية

أكثر خمس دول عربية غلاًء للبنزين بينها فلسطين

أكثر خمس دول عربية غلاًء للبنزين بينها فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (الاقتصادي) بأن سعر لتر البنزين في فلسطين تصدر قائمة أعلى الأسعار المحلية في الدول العربية.

ووفق متابعة الموقع، فإن لتر البنزين 95 أوكتان (الأكثر شعبية) بلغ سعره 6.34 شيكل أي ما يعادل 1.94 دولار، في حين بلغ لتر البنزين 98 أوكتان 6.99 شيكل أي 2.37 دولار. 

وتابع: "جاء بعد ذلك المغرب بسعر لتر بنزين بلغ 1.80 دولار، وهو ما يجعل سعر البنزين الأعلى عربيًا، رغم خفض أسعاره بداية الشهر الحالي". 

وأكمل الموقع: "بينما جاء الأردن في المركز الثالث بسعر بنزين وصل إلى 1.75 دولار، في حين جاءت السودان في المرتبة الرابعة بحيث يباع لتر البنزين 1.27 دولار". 

وزاد: "هذا وكانت الإمارات في الترتيب الخامس بين أغلى أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، مع تسجيل سعر لتر البنزين نحو 1.26 دولار". 

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