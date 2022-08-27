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شؤون فلسطينية

طولكرم: فصائل العمل الوطني تدعو لاعتبار الثلاثاء المقبل يومًا لمساندة الأسرى

طولكرم: فصائل العمل الوطني تدعو لاعتبار الثلاثاء المقبل يومًا لمساندة الأسرى
وقفة تضامنية مع الأسرى- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قررت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوماً لحشد كافة قوى ومكونات المجتمع لمساندة الأسرى.

وأكدت القوى خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطني لفصائل العمل الوطني، عقد اليوم السبت، في مقر جبهة النضال الشعبي، ضرورة دعم واسناد الأسرى في نضالهم وفي معركتهم النضالية التي قررت الحركة الأسيرة خوضها في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وشددت على ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيعها في دعم واسناد الخطوات النضالية التي أعلنها الأسرى في مواجهة سياسات واجراءات الاحتلال.

واعتبرت القوى أن الهجمة المسعورة والاجراءات التي تستهدف الأسرى هي سياسة ممنهجة لكسر إرادتهم، داعية كافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج لمساندة الأسرى في وجه عنجهية الاحتلال.

وطالبت بتحشيد كافة قوى وفعاليات ومؤسسات شعبنا لأوسع تضامن واسناد لمعركة الكرامة التي تخوضها الحركة الأسيرة بشكل موحد، بالتزامن مع فعاليات شعبية وميدانية في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين، مؤكدة ضرورة توسيع دائرة الفعل الشعبي وتصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها.

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