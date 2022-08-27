مباشر | تحليلات سياسية حول الاشتباكات في العاصمة الليبية

شؤون فلسطينية

"التعليم": تحريف الاحتلال لكتبنا بالقدس جناية سيتم مقاضاته عليها

"التعليم": تحريف الاحتلال لكتبنا بالقدس جناية سيتم مقاضاته عليها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التربية والتعليم، إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحريف كتبنا كما يحلو لها، وإعادة طباعة الكتب المحرفة والإبقاء على أسماء مؤلفيها هو جناية سيتم مقاضاتها عليها وفقاً لأحكام الشرعة الدولية.

وأضافت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تشن هجمة شرسة وغير مسبوقة على التعليم الفلسطيني في القدس العاصمة، كجزء لا يتجزأ من خططها لضمها ومحو كل ما هو فلسطيني من معالمها المادية والمعنوية والروحية وطمسها وتشويهها.

وتابعت أن أبرز انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، هو تحريف الكتب المدرسية الفلسطينية وتزويرها، وتهديد المدارس الفلسطينية على تبني الكتب المحرفة بالإكراه، والضغط عليها لاستحداث برامج التعليم (الإسرائيلية) المُعتمدة لديها. 

وأوضحت الوزارة أن المدارس الخاصة والأهلية والأجنبية تلتزم بالحصول على رخصة مزاولة من الوزارة، طبقا للوائح والتعليمات المرعية استناداً إلى القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون التربية والتعليم، ويشترط الترخيص التزام تلك المدارس بالمناهج والكتب والامتحانات التي تعتمدها دولة فلسطين.

وأضافت أن المدارس الخاصة والأهلية والأجنبية التي تحمل ترخيصاً فلسطينياً تلتزم بالحصول على اعتماد الوزارة لأيّ برامج تعليمية جديدة تنوي استحداثها. 

وأكدت الوزارة أن الضغط المحموم على المدارس الفلسطينية في القدس لاستخدام الكتب المحرفة تحت طائلة التهديد بالإغلاق، يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة التي تقضي بحماية حق الأطفال في التعليم الطبيعي. 

وشددت على أن التفاف الأسرة التربوية من طلبة، ومعلمين، ومديري مدارس، وأولياء أمور، والمجتمع المقدسي، والفلسطيني بكل مكوناته، حول سيادية التعليم في القدس، ورفضهم المطلق لمشروع (الأسرلة) سيشكل حصنا منيعا لحماية حق أطفالنا في تعلم منهاجهم الأصيل.

كما وأكدت الوزارة أنها ستبذل كل جهد مستطاع من أجل دعم صمود مدارسنا وإبقائها صروحاً تربوية وطنية شامخة، وتحصينها إزاء الابتزاز الممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي وخصوصا شركائها في الاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يقترف بحق التعليم في القدس خاصة، وفلسطين عامة.

وكانت وزيرة التعليم والمعارف الإسرائيلية يفعات شاشا-بيتون قد قررت إلغاء الترخيص الدائم لست مدارس في القدس المحتلة، خمس منها تتبع مدارس الإيمان وواحدة تتبع الكلية الإبراهيمية، وتحويلها إلى تراخيص مؤقتة لمدة عام، في محاولة للضغط عليها للتخلي عن المنهاج الفلسطيني في التدريس، واستبداله بالمنهاج الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

طولكرم: فصائل العمل الوطني تدعو لاعتبار الثلاثاء المقبل يومًا لمساندة الأسرى

طولكرم: فصائل العمل الوطني تدعو لاعتبار الثلاثاء المقبل يومًا لمساندة الأسرى

شاهين: تدويل قضيتي جثامين الشهداء وتأمين الحماية للأسرى من الأولويات الوطنية

شاهين: تدويل قضيتي جثامين الشهداء وتأمين الحماية للأسرى من الأولويات الوطنية

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

منسق لجنة الأسرى لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سنعلن عن برنامج دعم الأسرى عقب اجتماع هام غداً

منسق لجنة الأسرى لـ"دنيا الوطن": سنعلن عن برنامج دعم الأسرى عقب اجتماع هام غداً

ارزيقات: بدأنا مرحلة تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة وملف معلمي غزة على الأجندة

ارزيقات: بدأنا مرحلة تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة وملف معلمي غزة على الأجندة

&#34;الشرطة&#34; بغزة تُنهي خلافات مالية بقيمة 114 ألف دولار

"الشرطة" بغزة تُنهي خلافات مالية بقيمة 114 ألف دولار

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

طولكرم: فصائل العمل الوطني تدعو لاعتبار الثلاثاء المقبل يومًا لمساندة الأسرى

طولكرم: فصائل العمل الوطني تدعو لاعتبار الثلاثاء المقبل يومًا لمساندة الأسرى

شاهين: تدويل قضيتي جثامين الشهداء وتأمين الحماية للأسرى من الأولويات الوطنية

شاهين: تدويل قضيتي جثامين الشهداء وتأمين الحماية للأسرى من الأولويات الوطنية

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

رأفت يدعو المجتمع الدولي للتحرك نصرة للأسرى

رأفت يدعو المجتمع الدولي للتحرك نصرة للأسرى

اعتبر احتجازها &#34;جريمة حرب&#34;.. اشتية يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء

اعتبر احتجازها "جريمة حرب".. اشتية يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء

هيئة شؤون الأسرى تدعو جماهير الشعب والفصائل والتنظيمات الفلسطينية لمساندة الأسرى

هيئة شؤون الأسرى تدعو جماهير الشعب والفصائل والتنظيمات الفلسطينية لمساندة الأسرى

وقفات للمطالبة باسترداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال

وقفات للمطالبة باسترداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال

منوعات

عدد من النجوم ينعون الراسي بـ&#34;بكرت كتير.. ووجعت قلوبنا&#34;

عدد من النجوم ينعون الراسي بـ"بكرت كتير.. ووجعت قلوبنا"

شاهد: المتحول بدر خلف يغضب جمهوره بصورة إرضاعه لابنه

شاهد: المتحول بدر خلف يغضب جمهوره بصورة إرضاعه لابنه

شاهد: صور مسربة لأحدث ظهور لعادل إمام تثير دهشة الجميع

شاهد: صور مسربة لأحدث ظهور لعادل إمام تثير دهشة الجميع

شاهد: ريهام سعيد تهدد &#34;هاحرق أي جن هاتبعتيه&#34;.. ما القصة؟

شاهد: ريهام سعيد تهدد "هاحرق أي جن هاتبعتيه".. ما القصة؟

وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير برفقة صديقته

وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير برفقة صديقته

حسام حبيب يوجه تحذير لجمهوره بعد أزمته الأخيرة مع شيرين

حسام حبيب يوجه تحذير لجمهوره بعد أزمته الأخيرة مع شيرين

محمد رمضان يحدث ضجة بآخر زي له في حفله بمدينة العلمين

محمد رمضان يحدث ضجة بآخر زي له في حفله بمدينة العلمين

شاهد: تامر حسني يحرج رضوى الشربيني أمام الجمهور للمرة الثانية

شاهد: تامر حسني يحرج رضوى الشربيني أمام الجمهور للمرة الثانية

فيفي عبده تكشف سر غريب عن أحمد زكي بعد 40 عام على إخفاؤه

فيفي عبده تكشف سر غريب عن أحمد زكي بعد 40 عام على إخفاؤه

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

عربي

عدد من القتلى والإصابات في اشتباكات بطرابلس من بينهم ممثل ليبي

عدد من القتلى والإصابات في اشتباكات بطرابلس من بينهم ممثل ليبي

الكاظمي: العراق يمر بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني

الكاظمي: العراق يمر بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني

تونس تصدر بيانا بشأن زيارة غالي وتستدعي سفيرها في الرباط

تونس تصدر بيانا بشأن زيارة غالي وتستدعي سفيرها في الرباط

قتلى وجرحى باشتباكات في العاصمة الليبية وأنباء عن إغلاق الطريق الساحلي

قتلى وجرحى باشتباكات في العاصمة الليبية وأنباء عن إغلاق الطريق الساحلي