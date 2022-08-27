منسق لجنة الأسرى لـ"دنيا الوطن": سنعلن عن برنامج دعم الأسرى عقب اجتماع هام غداً

خاص دنيا الوطن- تامر عليانأعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، عن عقدها لاجتماع هام صباح غدٍ الأحد، لبحث برنامج اللجنة لمساندة الحركة الأسيرة في حراكها الحالي.وقال منسق لجنة الأسرى زكي دبابش لـ "دنيا الوطن" إن الاجتماع سيضم كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، والمؤسسات الحقوقية والإعلامية لوضعهم في صورة حراك اللجنة المساند لخطوات الأسرى في سجون الاحتلال.ولفت دبابش إلى أن هذا الاجتماع سيتزامن مع خطوة الحركة الأسيرة غداً بحل كافة الهيئات التنظيمية في السجون ضمن خطوات الحركة الأسيرة الأمر الذي سيربك مصلحة السجون، لأنه لن تجد هيئات للحديث معها وستضطر لمخاطبة كل أسير بعينه.وأشار إلى أن نحو 1000 أسير من كافة السجون سيخوضون يوم الخميس المقبل إضراباً ضمن برنامج الحركة الأسيرة، يليه بعدة أيام انضمام 1000 أخرون، حتى يصل العدد منتصف الأسبوع المقبل إلى 3500 أسير مضرب.