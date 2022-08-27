(كان): تعيين سفير إسرائيلي لدى تركيا في غضون أسابيع

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان) الإسرائيلية، تأكيد القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، أن عملية إعادة تعيين سفير إسرائيلي لدى تركيا قد تتم في غضون أسابيع.وفي لقاء مع الصحفيين في أنقرة يوم أمس، قالت إيريت ليليان: إن "إعادة تعيين السفير هي مسألة وقت، وعزت التأخير إلى الانتخابات في إسرائيل".وبحسب القناة، شددت ليليان على التحديات التي تواجه العلاقات، قائلة إن أكبر عقبة أمام التوجه الإيجابي هو وجود مكتب لحركة حماس في إسطنبول.وأضافت أن "إسرائيل تتوقع من تركيا إغلاق مكتب حركة حماس وترحيل النشطاء".وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت تركيا وإسرائيل على إعادة تعيين السفيرين بعد أكثر من أربع سنوات من استدعائهما، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في عملية تحسن العلاقات المستمرة منذ شهور، خاصة مع بروز عنصر الطاقة كمجال رئيسي للتعاون المحتمل.وقد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر، عبرا فيها عن ارتياحهما للتقدم في العلاقات وهنأ كل منهما الآخر على قرار تعيين السفيرين.