شؤون فلسطينية

"الشرطة" بغزة تُنهي خلافات مالية بقيمة 114 ألف دولار

"الشرطة" بغزة تُنهي خلافات مالية بقيمة 114 ألف دولار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الشرطة المجتمعية في محافظات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 خلافات مالية بقيمة 114 ألف دولار أمريكي وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء تجارية .

وذكرت الشرطة المجتمعية في المحافظة الوسطى أنها أنهت خلافين ماليين بقيمة 104 آلاف دولار وذلك على خلفية بيع قطعتين أرض منفصلتين.

وأشارت إلى إنهاء ثلاث خلافات مالية في محافظة رفح تقدر قيمتها بمبلغ 4500 دولار وذلك على خلفية معاملات تجارية وبيع أنواع مختلفة من البضاعة.

وفي ذات السياق، أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة غزة من إنهاء ثلاث خلافات مالية بقيمة 5300 دولار وذلك على خلفية قضايا مالية محالة من النيابة العامة وكمبيالات مستحقة بين الأطراف في قضايا مختلفة .

ولفتت إلى أنه تم تحويل ملفات جميع القضايا للجهات المختصة بهدف إنهائها بشكل قانوني وكتابة التعهدات اللازمة.

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