شؤون فلسطينية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد. 

وقالت الوزارة إن "السفر سيكون للمتأخرين من الكشف السابق والحافلة الأولى من الكشف رقم (2022/31)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/33)".

وشدد على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وتابعت الوزارة: أنه "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"، مضيفة: "كما ويجب إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر".

وأكملت: "مع مراعاة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات"، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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