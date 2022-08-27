شؤون فلسطينية

رأفت يدعو المجتمع الدولي للتحرك نصرة للأسرى

رأفت يدعو المجتمع الدولي للتحرك نصرة للأسرى
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت على دعم الحركة الأسيرة في نضالها ضد السجان الإسرائيلي وما يسمى مصلحة السجون ومواصلة الحراك الشعبي الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين التاريخية في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية وفي مناطق الـ 48 للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن أجل الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن الإجراءات القمعية التي تتخذها ضدهم.

وشدد في تصريح له، اليوم السبت، على أن التصعيد الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية ومواصلة الانتهاكات والجرائم في جميع الأراضي الفلسطينية وتعزيز آلة القتل والإرهاب والدمار يأتي في سياق السباق الانتخابي بين قوى اليمين واليمين المتطرف وتجيير الدم الفلسطيني وأملاك ومقدرات شعبنا لصالح هذا السباق.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع مع المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومع العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بما في ذلك الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل التي تنتهك القوانين والقرارات الدولية لوقف هذه الإجراءات وإطلاق جميع سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

 ووجه رأفت في نهاية تصريحه التحية للأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة أبناء شعبنا، كما وطالب الأحزاب الصديقة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية والأحرار في جميع أنحاء العالم بالتحرك نصرة للأسرى واستنكارا لما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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