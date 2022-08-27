غانتس: إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا لإفشال مخططات إيران





ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية، فمن المتوقع أن "يشدد غانتس خلال اجتماعه اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان على ضرورة التصدي لتهديدات إيران".





الجدير بالذكر، أن "غانتس التقى أمس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في مقر القيادة الواقع في ولاية فلوريدا، في زيارة أولى من نوعها لوزير الجيش".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس الذي يزور واشنطن حاليًا: "إن إسرائيل تعزز تعاونها مع الجيش الأمريكي وعدد من دول المنطقة، لضرب المنظمات التي تدور في فلك إيران ولضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية".