دولي

غانتس: إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا لإفشال مخططات إيران

غانتس: إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا لإفشال مخططات إيران
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس الذي يزور واشنطن حاليًا: "إن إسرائيل تعزز تعاونها مع الجيش الأمريكي وعدد من دول المنطقة، لضرب المنظمات التي تدور في فلك إيران ولضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية". 

ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية، فمن المتوقع أن "يشدد غانتس خلال اجتماعه اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان على ضرورة التصدي لتهديدات إيران".  

الجدير بالذكر، أن "غانتس التقى أمس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في مقر القيادة الواقع في ولاية فلوريدا، في زيارة أولى من نوعها لوزير الجيش".

أخبار ذات صلة

&#34;الحرب مستمرة&#34;.. الكشف عن تطورات النزاع الروسي الأوكراني

"الحرب مستمرة".. الكشف عن تطورات النزاع الروسي الأوكراني

شاهد.. 1000 قتيل ضحايا فيضانات ضخمة في باكستان

شاهد.. 1000 قتيل ضحايا فيضانات ضخمة في باكستان

رغم العقوبات.. روسيا تبدأ تشييد مفاعلين نوويين بدولة أوروبية

رغم العقوبات.. روسيا تبدأ تشييد مفاعلين نوويين بدولة أوروبية

إعلام إسرائيلي يكشف عن حدث غير معتاد في مطار (بن غوريون)

إعلام إسرائيلي يكشف عن حدث غير معتاد في مطار (بن غوريون)

خلال وقت قريب.. إعادة تعيين سفير إسرائيلي في أنقرة

خلال وقت قريب.. إعادة تعيين سفير إسرائيلي في أنقرة

ماكرون: الغاز ليس جوهر زيارتي للجزائر

ماكرون: الغاز ليس جوهر زيارتي للجزائر

غانتس: أخبرت إدارة بايدن معارضة إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني

غانتس: أخبرت إدارة بايدن معارضة إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني

تعرّف على موعد أول بعثة مأهولة للفضاء ترسلها بوينغ وناسا

تعرّف على موعد أول بعثة مأهولة للفضاء ترسلها بوينغ وناسا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة شؤون الأسرى تدعو جماهير الشعب والفصائل والتنظيمات الفلسطينية لمساندة الأسرى

هيئة شؤون الأسرى تدعو جماهير الشعب والفصائل والتنظيمات الفلسطينية لمساندة الأسرى

وقفات للمطالبة باسترداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال

وقفات للمطالبة باسترداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال

لجان المعلمين الديمقراطيين تدعو الحكومة لتنفيذ اتفاقاتها مع اتحاد المعلمين

لجان المعلمين الديمقراطيين تدعو الحكومة لتنفيذ اتفاقاتها مع اتحاد المعلمين

المطران &#34;حنا&#34;: نقف إلى جانب أسرة الأسير محمد الحلبي ونتبنى مطلبها العادل

المطران "حنا": نقف إلى جانب أسرة الأسير محمد الحلبي ونتبنى مطلبها العادل

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على إغلاق جيش الاحتلال التحقيق مع قاتل الشهيد على حرب

"الديمقراطية" تُعلق على إغلاق جيش الاحتلال التحقيق مع قاتل الشهيد على حرب

&#34;النضال الشعبي&#34;: على العالم الاعتذار عن التقليل من معاناة شعبنا

"النضال الشعبي": على العالم الاعتذار عن التقليل من معاناة شعبنا

&#34;الخارجية&#34;: حراك دبلوماسي وقانوني متواصل نصرة للأسرى وحقوقهم بتوجيهات الرئيس عباس

"الخارجية": حراك دبلوماسي وقانوني متواصل نصرة للأسرى وحقوقهم بتوجيهات الرئيس عباس

إعلام الاحتلال: حماس كثفت محاولات التهريب عن طريق البحر خلال الأشهر الأخيرة

إعلام الاحتلال: حماس كثفت محاولات التهريب عن طريق البحر خلال الأشهر الأخيرة

منوعات

عدد من النجوم ينعون الراسي بـ&#34;بكرت كتير.. ووجعت قلوبنا&#34;

عدد من النجوم ينعون الراسي بـ"بكرت كتير.. ووجعت قلوبنا"

شاهد: المتحول بدر خلف يغضب جمهوره بصورة إرضاعه لابنه

شاهد: المتحول بدر خلف يغضب جمهوره بصورة إرضاعه لابنه

شاهد: صور مسربة لأحدث ظهور لعادل إمام تثير دهشة الجميع

شاهد: صور مسربة لأحدث ظهور لعادل إمام تثير دهشة الجميع

شاهد: ريهام سعيد تهدد &#34;هاحرق أي جن هاتبعتيه&#34;.. ما القصة؟

شاهد: ريهام سعيد تهدد "هاحرق أي جن هاتبعتيه".. ما القصة؟

وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير برفقة صديقته

وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير برفقة صديقته

حسام حبيب يوجه تحذير لجمهوره بعد أزمته الأخيرة مع شيرين

حسام حبيب يوجه تحذير لجمهوره بعد أزمته الأخيرة مع شيرين

محمد رمضان يحدث ضجة بآخر زي له في حفله بمدينة العلمين

محمد رمضان يحدث ضجة بآخر زي له في حفله بمدينة العلمين

شاهد: تامر حسني يحرج رضوى الشربيني أمام الجمهور للمرة الثانية

شاهد: تامر حسني يحرج رضوى الشربيني أمام الجمهور للمرة الثانية

فيفي عبده تكشف سر غريب عن أحمد زكي بعد 40 عام على إخفاؤه

فيفي عبده تكشف سر غريب عن أحمد زكي بعد 40 عام على إخفاؤه

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

جينيفر لوبيز ترتدي بيوم زفافها مجوهرات تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار

عربي

عدد من القتلى والإصابات في اشتباكات بطرابلس من بينهم ممثل ليبي

عدد من القتلى والإصابات في اشتباكات بطرابلس من بينهم ممثل ليبي

الكاظمي: العراق يمر بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني

الكاظمي: العراق يمر بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني

تونس تصدر بيانا بشأن زيارة غالي وتستدعي سفيرها في الرباط

تونس تصدر بيانا بشأن زيارة غالي وتستدعي سفيرها في الرباط

قتلى وجرحى باشتباكات في العاصمة الليبية وأنباء عن إغلاق الطريق الساحلي

قتلى وجرحى باشتباكات في العاصمة الليبية وأنباء عن إغلاق الطريق الساحلي