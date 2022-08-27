"الحرب مستمرة".. الكشف عن تطورات النزاع الروسي الأوكراني

رام الله - دنيا الوطنأحبطت وحدات من القوات الجوية الروسية، اليوم السبت، محاولة الجيش الأوكراني اختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روج.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حاولت فصائل من القوميين المتعصبين الأوكرانيين اختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف- كريفوي روج، وساندتها في ذلك وحدات المشاة الآلية المسلحة بالعربات القتالية، لكن عناصر القوات الجوية الروسية تمكنوا من التصدي لها ومنعها من التقدم"، بحسب قناة (الميادين).وأشارت الوزارة إلى أنّ "القوات الروسية قامت باستخدام المدافع الرشاشة الثقيلة والمنظومات الصاروخية المضادة للدبابات وقاذفات القنابل، وكذلك الأسلحة النارية الفردية التقليدية، خلال التصدي للاقتحام الأوكراني".وبشكل إجمالي، أسفرت هذه المواجهة عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من القوات المسلحة الأوكرانية، وجرى تدمير أكثر من خمس قطع من المعدات العسكرية، بحسب "نوفوستي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها دمرت مستودعاً كبيراً في وسط أوكرانيا، يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأميركية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية: "باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، دُمّر مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS أميركية الصنع ولمدافع الهاوتزر M777 الأميركية".في سياق آخر، حذّرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، اليوم، من مخاطر "انتشار مواد مشعة".وأفادت "إينرغو أتوم" أن القوات الروسية "قصفت مراراً خلال يوم أمس" الجمعة الموقع، مؤكدةً أن ثمة مخاطر تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة".