صور.. جيش الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية





وأضاف أدرعي: "تعرف الجيش على عدد من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة باران الإقليمية"، وفق قوله.







رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال عن إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية، ومصادرة 50 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة حوالي مليوني شيكل.وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على حسابه في (تويتر): "أحبطت قوات الجيش صباح اليوم محاولة تهريب مخدرات بقيمة تقدر اثنين مليون شيكل"، بحسب ما نقله موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.