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صور.. جيش الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية

صور.. جيش الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية
جنود جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال عن إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية، ومصادرة 50 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة حوالي مليوني شيكل. 

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على حسابه في (تويتر): "أحبطت قوات الجيش صباح اليوم محاولة تهريب مخدرات بقيمة تقدر اثنين مليون شيكل"، بحسب ما نقله موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأضاف أدرعي: "تعرف الجيش على عدد من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة باران الإقليمية"، وفق قوله. 


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