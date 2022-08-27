شؤون فلسطينية

الحية: أيّ محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل إلى مبتغاها

الحية: أيّ محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل إلى مبتغاها
خليل الحية - رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس د. خليل الحية، اليوم السبت، أن المعركة مع الاحتلال معركة موحّدة والبوصلة باتّجاه القدس موجهة ومعركة وحدة الساحات كانت للجم الاحتلال.

وقال الحية، في تصريحات لقناة (الميادين)، إن "اللقاء بين حركتي حماس والجهاد أتى للتّأكيد على أنّ أي محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل إلى مبتغاها".

وتابع أن: "اللقاءات لم تنقطع بين حماس والجهاد والتّنسيق مستمر وتم تأكيد عمق العلاقة الاستراتيجيّة".

وشدّد على أن "لنا عدو واحد ونحن موحدون باتجاهه وأن يكون اللقاء في بيروت له دلالة كبيرة لأن المقاومة مشتركة".

وأردف القول:" أكدنا في اللقاء على تعزيز غرفة العمليات المشتركة ونوجه من خلال الميادين التحية لكل المقاومين في الغرفة".

وقد التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس الجمعة، الأمين العام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيروت، حيث أكد المجتعمون على عمق العلاقة بين الحركتين ومواصلة العمل معًا من أجل تحرير الأرض والمقدسات.

وضم وفد حماس، نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، وعضو المكتب السياسي، زاهر جبارين، وذلك في مكتب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وبحضور عضوي المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، وعبد العزيز الميناوي، وقادة آخرين من الحركتين.

واستعرض المجتمعون التطورات في المنطقة، ومجريات معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس في قطاع غزة، ومعها كل فصائل المقاومة.

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