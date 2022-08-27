هيئة شؤون الأسرى تدعو جماهير الشعب والفصائل والتنظيمات الفلسطينية لمساندة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنوجه نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوكيل عبد القادر الخطيب، تحية الصبر والصمود لأسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وهم يخوضون تحدي البقاء والكرامة، ضد ممارسات وسياسات إدارة السجون، التي تسعى لاستهداف استقرار حياتهم اليومية.ودعى الخطيب الكل الفلسطيني من جماهير شعبنا والمؤسسات والفصائل والتنظيمات، لحشد كل الإمكانيات والطاقات والتوحد الحقيقي خلف مطالب أسرانا ومعتقلينا المشروعة والمحقة، وأن تتكامل الوحدة مع برنامج الحركة الأسيرة، والذي أكدوا فيه بأنهم يُعولون علينا كثيراً، ويجب أن نكون عند حسن ظنهم.وشدد الخطيب على ضرورة أن تنظم الفعاليات في كافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وأن نتحول جميعاً لأداة ضغط حقيقية على هذا الاحتلال للتخفيف عن أسرانا ومعتقلينا والرضوخ لمطالبهم.وأكد الخطيب أن الهيئة بكافة طواقمها وموظفيها ستكون رهن إشارة وتوجيهات الحركة الأسيرة، وسنبذل جميع أشكال التعاون والتشاور مع كافة المؤسسات الشريكة في سبيل خدمة أسرانا وتثبيتهم.