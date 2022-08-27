وقفات للمطالبة باسترداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنشارك العشرات من المواطنين، اليوم السبت، في وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، في نابلس والخليلوطالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، خلال الوقفة التي نظمتها مجموعات حقوقية، وحملة “بدنا ولادنا”، الجهات المسؤولة بالعمل على استرداد جثامين أبنائهم الشهداء من ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.وتظاهر العشرات على دوار الشهداء في مدينة نابلس، ودوار ابن رشد في مدينة الخليل، في وقفات مركزية رافعين يافطات تطالب باسترداد الجثامين.وتأتي الوقفة ضمن فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، دعما لنضال عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم في استرداد أبنائهم من ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.كما ستنطلق حملة الكترونية، اليوم، للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "بدنا ولادنا"، "ReturnUorChildren".وتسعى الحملة لتشكيل ضغط شعبي ورسمي على سلطات الاحتلال لإجبارها على إعادة جثامين أبنائهم الموجودة في الثلاجات و”مقابر الأرقام”.وتشير المعطيات إلى احتجاز جثامين حوالي (251) شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، والمحتجز منذ العام 1980.وإمعانا في جريمته فإن الاحتلال يرفض الاعتراف بمصير (68) مفقوداً، أو الكشف عن أماكن وجودهم.وبحسب معطيات فلسطينية، فإن قوات الاحتلال احتجزت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 جثامين أكثر من (250) فلسطينياً استشهدوا أو أعدموا ميدانياً برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقا.