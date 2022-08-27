لجان المعلمين الديمقراطيين تدعو الحكومة لتنفيذ اتفاقاتها مع اتحاد المعلمين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجان المعلمين الديمقراطيين بياناً، اليوم السبت، دعت فيه الحكومة ووزارة التربية الى الإيفاء باستحقاق وتنفيذ الحكومة ووزارة التربية لاتفاقها مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين، مؤكدةً أن "الأمر يتطلب من الحكومة التطبيق العملي لجميع بنود الاتفاق دون مماطلة أو تسويف ليتسنى لجميع القائمين على العملية التعليمية بدء العام الدراسي واستمراره بهدوء واستقرار".وأكدت لجان المعلمين الديمقراطيين على أن موعد بدء العام الدراسي هذا العام يأتي في ظل استمرار الهجمة الشرسة من الاحتلال على شعبنا والعملية التعليمية في القدس العاصمة وما يرافقها من اغلاق للمدارس الفلسطينية في القدس الشريف.ولفتت إلى أن الأمر الذي يستدعي توحيد طاقات شعبنا كافة وفي المقدمة منها الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم بكوادرها كافة لمجابهة مخططات الاحتلال في القدس الشريف، وهذا يستدعي من الحكومة أيضا ترجمة الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين عمليا وبشكل ملموس على راتب شهر آب 2022.