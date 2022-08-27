المطران "حنا": نقف إلى جانب أسرة الأسير محمد الحلبي ونتبنى مطلبها العادل





كما وأكد تأييده لمطلب العائلة بتعيين لجنة تحقيق دولية من الأمم المتحدة بهدف الاهتمام بهذا الملف حيث أن الأسير خليل الحلبي عرض على المحكمة 171 مرة في أطول محاكمة في التاريخ.



وقال، إننا نقول بأن الأسير محمد الحلبي يجب أن يخرج من الأسر حرًا طليقا لأنه لم يرتكب خطأ او مخالفة جنائية من خلال انحيازه لشعبه ومساعدته لشرائح تحتاج الى المساعدة وخاصة في قطاع غزة المحاصر.



وتابع: "نقف إلى جانب العائلة في مطلبها العادل مع تمنياتنا بأن نستقبل قريبا الاسير الحلبي كما وغيره من الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطنعبر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في اتصال هاتفي صباح اليوم عن تعاطفه وتضامنه مع أسرة الأسير محمد الحلبي من غزة.